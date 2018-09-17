В Минздраве рассказали о сохранности медданных пациентов

Люди с радостью делятся информацией в соцсетях, а здесь мы планируем применить эту информацию для прогнозирования заболевания.

На брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения РК Олжас Абишев прокомментировал вопрос об информационной безопасности и сохранности медицинских данных пациентов, передает корреспондент Zakon.kz.

«У нас есть несколько протоколов и форматов данных, по которым мы реализуем хранение медицинских записей. Во-первых, это аппаратная часть: те три центра обработки данных, которые находятся в министерстве здравоохранения РК. Вторая - программная часть, все эти данные переносятся через шлюзы электронного правительства, то есть те стандарты, которые сейчас МИК утвердило, мы им полностью соответствуем», - сказал он.

По его словам, сама передача медицинских записей проводится в формате HL7, версия 2.7 и 3.1.

«Но я не могу сказать, что 100% информация будет в сохранности. Вопрос в том, насколько люди готовы делиться данными для качественного получения медицинских услуг. То есть, люди с радостью делятся информацией в социальных сетях, и некоторые компании продают эти данные без вашего ведома. А здесь мы эти же анализы данных хотим применить для прогнозирования заболевания», - пояснил представитель ведомства.

«От социальных сетей вы, кроме самоутверждения и лайков, ничего не получаете. А здесь через анализ данных на уровне госорганов вы будете получать уведомления о возможных ваших заболеваниях с помощью анализа всевозможных и разных данных», - добавил он.

Как отметил О. Абишев, право на сохранность данных обеспечивается верховным законом РК.

«Это нужно думать, готовы ли люди делиться или нет?! Конечно же, право на сохранность данных обеспечивается на уровне Конституции. Мы будем в этом направлении максимально усиливать нашу работу. Но люди должны понимать, что, если доступ к данным закрыт, то и качественное оказание полученных медицинских услуг в дальнейшем будет немного проблематичным», - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана

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