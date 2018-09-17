Самоподжог в Астане из-за проигрыша Головкина оказался пожаром в донерной

В полиции предупреждают об ответственности за распространение ложной информации.

В соцсетях распространяют видео, на котором мужчина за кадром, комментируя пожар, сообщает, что это якобы горит человек, совершивший самоподжог, передает Zakon.kz.

Снимая пожар на сотовый телефон, мужчина рассказывает, что в этом бутике совершил самоподжог мужчина, который взял три миллиона тенге, чтобы поставить на победу Головкина в предстоящем бою с "Канело".

Как сообщили по данному факту в пресс-службе КЧС МВД РК, к ним такой информации не поступало.

"Вчера был только один случай (пожар) по Астане. В 12-46 час., район Алматы, ул. Куйши Дина 31, отдельно стоящий контейнер, переоборудованный под донерную. Горело потолочное перекрытие и наружная обшивка. Площадь пожара составила 30 кв.м.", - сообщил официальный представитель КЧС Руслан Иманкулов.

В ДВД Астаны, в свою очередь, корреспонденту Today.kz сообщили следующее:

"На данном видео пожар, который произошел вчера в Астане. Горела донерная. Напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации согласно статье 274 Уголовного кодекса РК предусмотрено наказание – штраф от 1000 месячных расчетных показателей вплоть до лишения свободы", – сообщила официальный представитель ДВД Астаны Софья Колышбекова.

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