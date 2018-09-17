Власти СКО следят за ценами на уголь

У нас должен быть постоянный мониторинг по поставке объемов угля - глава региона.

В Северо-Казахстанской области завершается подготовка к предстоящему отопительному сезону. Эту тему обсудили в понедельник на очередном заседании акимата СКО.

Согласно информации начальника управления энергетики и ЖКХ Адильбека Аубакирова, в этом году отопительный сезон в регионе начинается раньше, чем в прошлые годы, 12 сентября. Почти 4 млрд. тенге в этом году выделили на подготовку к зиме. Поставка угля на ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» производится по графику. Полностью подготовлены объекты образования и здравоохранения. Уголь для бюджетных организаций поставлен в полном объеме, это 146 тыс. тонн. Вместе с этим проведен подворовой обход населения по заготовке угля. На сегодня североказахстанцами заготовлено 245 тыс. тонн или 64%. В настоящее время на тупиках области имеется запас угля в объеме 71 тыс. тонн, из них в Петропавловске имеется 12 тыс. тонн.

Глава региона Кумар Аксакалов поручил соответствующим органам держать на контроле вопросы поставок твердого топлива, его транспортировки от тупика до подворий, а также следить за ценами на уголь.

«У нас должен быть постоянный мониторинг по поставке объемов угля. Ежедневно во всех социальных сетях надо показывать, какой объем лежит на тупиках, и какая цена. Если где - то цена начнет колебаться, то сразу нужно обращаться в антимонопольный орган», - резюмировал глава региона Кумар Аксакалов.

Наряду с этим, к теплу уже подключено более 70% социальных объектов Петропавловска. По словам акима города Марата Тасмаганбетова, ближайшие 3-4 дня подключение доведут до 100%. Также тепло поступило уже в 271 жилой дом, что составляет 25 %.

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