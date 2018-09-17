Мост между адом и раем. 25 фото храма Ватронгкхуна

Белый храм построен в 1997 году по проекту тайского художника Чалемчая Кхоситпхипхата.

Создатель Ватронгкхуна задумывал построить самый красивый храм во всём мире. Так это или нет — судить сложно, но одно можно сказать точно: архитектурный шедевр потрясает воображение.

Ватронгкхун, или Белый храм, построен в 1997 году по проекту тайского художника Чалемчая Кхоситпхипхата.

Он окончил традиционную тайскую школу искусств, жил на Шри-Ланке и в Лондоне и выставлял свои работы на выставках в Европе и Азии.

Но его творчество вызывало противоречивые мнения, так как Чалемчай традиционное искусство активно смешивал с современным.

Что отразилось и на архитектуре уникального белоснежного храма, на постройку которого художник потратил около миллиона долларов.

Чалемчай не отказывается от пожертвований, но установил лимит в $10 тыс., чтобы спонсоры не могли диктовать свои условия.

Так что же представляет собой Ватронгкхун?

Чтобы попасть в храм, вам нужно преодолеть мост над ямой с десятками тянущихся вверх рук.

Эта яма — "ад", круговорот бесконечных человеческих страстей и желаний.

Когда вы проходите над ней, вас встречают небесные стражи — обратного пути уже нет (охранник и правда будет кричать на вас, если вы повернёте назад).

Переход из "ада" в "рай" по мосту символизирует буддистский путь к просветлению.

Внутри храма современное искусство переплетается с традиционными буддистскими изображениями

В 2014 году храм был повреждён при землетрясении, и Чалемчай думал отказаться от проекта, но инженеры заверили, что разрушения незначительны

Художник снова вернулся к своему великому детищу и взял на себя ответственность за его будущее.

Источник life.ru

Фото: boredpanda

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!