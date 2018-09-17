Мост между адом и раем. 25 фото храма Ватронгкхуна
Белый храм построен в 1997 году по проекту тайского художника Чалемчая Кхоситпхипхата.
Создатель Ватронгкхуна задумывал построить самый красивый храм во всём мире. Так это или нет — судить сложно, но одно можно сказать точно: архитектурный шедевр потрясает воображение.
Ватронгкхун, или Белый храм, построен в 1997 году по проекту тайского художника Чалемчая Кхоситпхипхата.
Он окончил традиционную тайскую школу искусств, жил на Шри-Ланке и в Лондоне и выставлял свои работы на выставках в Европе и Азии.
Но его творчество вызывало противоречивые мнения, так как Чалемчай традиционное искусство активно смешивал с современным.
Что отразилось и на архитектуре уникального белоснежного храма, на постройку которого художник потратил около миллиона долларов.
Чалемчай не отказывается от пожертвований, но установил лимит в $10 тыс., чтобы спонсоры не могли диктовать свои условия.
Так что же представляет собой Ватронгкхун?
Чтобы попасть в храм, вам нужно преодолеть мост над ямой с десятками тянущихся вверх рук.
Эта яма — "ад", круговорот бесконечных человеческих страстей и желаний.
Когда вы проходите над ней, вас встречают небесные стражи — обратного пути уже нет (охранник и правда будет кричать на вас, если вы повернёте назад).
Переход из "ада" в "рай" по мосту символизирует буддистский путь к просветлению.
Внутри храма современное искусство переплетается с традиционными буддистскими изображениями
В 2014 году храм был повреждён при землетрясении, и Чалемчай думал отказаться от проекта, но инженеры заверили, что разрушения незначительны
Художник снова вернулся к своему великому детищу и взял на себя ответственность за его будущее.
Источник life.ru
Фото: boredpanda
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