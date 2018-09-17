Байбек поручил благоустроить улицу Толе би

На улице была проведена реконструкция 5 км тепловых сетей.

Аким Алматы Бауыржан Байбек провел выездное совещание по вопросам подготовки к предстоящему отопительному сезону, передает акимат города.

По сообщению ведомства, в текущем году в городе проведена реконструкция 12 км тепловых сетей, 23 км электросетей, строительство и реконструкция 283 км водопровода и 267 км канализации.

В ходе рабочего объезда глава мегаполиса осмотрел участок улицы Толе би, где была проведена реконструкция 5 км тепловых сетей, дав ряд поручений по благоустройству прилегающей территории.

Как доложили в Управлении энергетики и коммунального хозяйства Алматы, в целях бесперебойного обеспечения теплом центральной части города замена изношенных труб по улице Толе би будет продолжена в следующем году в восточном направлении от улицы Розыбакиева и в западном от улицы Утеген батыра.

"На сегодня готовность объектов образования, здравоохранения и жилого фонда города к предстоящему отопительному сезону составляет 100%. Энергокомплекс обеспечен аварийными запасами угля и мазута. Завершается устранение прорывов, выявленных в период проведения гидравлических испытаний, после чего на тепловых сетях будет запущен циркуляционный режим", - говорится в сообщении.

В целом в Алматы отремонтировали 524 улицы, почти 1400 старых дворов. Построено и реконструировано 300 км арыков. Обновлены все подземные переходы города. До конца года треть всего уличного освещения станет светодиодным и энергосберегающим.

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