Общая сумма кредитов по «ДКБ 2020» составила 2,2 трлн тенге – Арифханов

Только в 2017 году фонд оказал содействие малому и среднему предпринимательству на сумму 413 млрд тенге.

В интервью «Казахстанской правде» Председатель Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Айдар Арифханов отметил, что за восемь лет реализации Государственной программы «Дорожная карта бизнеса 2020» Фондом развития предпринимательства «Даму» (дочерняя организация холдинга «Байтерек») подписаны договоры субсидирования ставки вознаграждения по более 11900 проектам на общую сумму кредитов 2,2 трлн тенге.

Только в 2017 году фонд оказал содействие малому и среднему предпринимательству на сумму 413 млрд тенге. Если говорить детально, то в рамках программы «ДКБ 2020» Фондом «Даму» предоставляются такие инструменты, как субсидирование ставки вознаграждения и предоставления гарантий по кредитам. Сумма выплаченных субсидий за все время действия услуги составила более 209 млрд тенге.

Что касается гарантирования, то портфель состоит из 4362 проектов на общую сумму 65 млрд тенге. Только в текущем году подписаны договоры гарантирования по 700 проектам на сумму 27 млрд тенге.

Среди успешных проектов можно отметить завод «Магаш Нан» в Актау, получивший субсидируемый кредит в размере 723 млн тенге. Он стал одним из крупнейших предприятий в Казахстане, оснащенных передовыми немецкими технологиями по производству хлеба и кондитерских изделий.

Еще один важный с социальной точки зрения проект – создание лечебно-диагностического больничного комплекса радиотерапии и ядерной медицины в Астане. Сумма кредита составила 360 млн тенге, гарантии – 180 млн тенге. Его цель – лечение онкологических пациентов по новому современному методу томотерапии. Запуск больничного комплекса осуществлен в канун 20 летия Астаны.

В производственной сфере Алматинский вентиляторный завод получил кредит в размере 206 млн тенге и гарантию на 60,5 млн тенге на производство вентиляционного и противопожарного оборудования.

В туристической отрасли был поддержан проект на сумму 80 млн тенге по организации экскурсионных туров на многоместных катамаранах по Каспийскому морю вдоль набережной Актау.

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