Комиссия создана для расследования возгорания двигателя самолета в аэропорту Астаны

Комиссия уже приступила к работе.

Министерство по инвестициям и развитию РК в ответе на запрос блогера и журналиста Дениса Кривошеева по факту инцидента в столичном аэропорту, произошедшего 15 сентября, сообщило, что для его расcледования создана специальная комиссия, передает Zakon.kz.

В своем обращении Кривошеев указал на то, что в момент, когда загорелся двигатель, на борту самолета Airbus 320, выполнявшего рейс КС 982 "Атырау - Астана находился 91 пассажир, 8 членов экипажа.

"И, на сколько я понял, все время, пока двигатель горел, пока ехала пожарная команда, пока тушила, пассажиры находились в самолете. Во всяком случае, так следует из всех текстов и релизов. Это подтверждают и пассажиры, один из которых, на условии анонимности, рассказал, что спрашивал у экипажа, почему их не эвакуируют, на что бортпроводник, по словам этого пассажира ответил, что экстренная эвакуация процедура очень дорогая и поэтому, пока серьезной угрозы нет, ее проводить не будут. Я у верен, что все это послышалось взволнованному пассажиру, ну а вдруг нет? Он, к сожалению, говорил быстро и не ответил на опрос, выпадали ли кислородные маски, это очень важно. Как быстро горит самолет мы знаем, не раз это видели в сводках новостей. Была ли угроза возгорания самолета? Конечно была. Была ли проведена эвакуация? Нет. Пассажиры все время находились в салоне", - написал Денис Кривошеев.

И далее задал вопрос: "Почему не возбуждено дело по не соблюдению процедур по обеспечению безопасности пассажиров?". Блогер считает, что мобилизация пассажиров должна была начаться, чтобы в любой момент они могли организованно покинуть борт, независимо от того, как быстро возгорание было потушено.

В ответ на запрос в МИР РК сообщили следующее.

"15 сентября 2018 года в аэропорту «Нурсултан Назарбаев» на воздушном судне Эйрбас-320 бортовой номер P4-KBA, эксплуатируемого АО «Эйр Астана», после выполнения и заруливания на стоянку, при выключении двигателей произошло кратковременное возгорание паров авиационного топлива, сопровождавшееся задымлением и открытыми языками пламени на левом двигателе. Находившимся в непосредственной близости от воздушного судна наземным персоналом были предприняты срочные меры по тушению возгорания имеющимися средствами пожаротушения. Также к работе приступила находившаяся рядом пожарная машина службы ПАСОП АО «Международный аэропорт «Нурсултан Назарбаев». Кроме того, экипаж воздушного судна, получив сигнал наземного персонала, немедленно применил штатную систему пожаротушения двигателя. Таким образом, возгорание длилось не более 1-2 минут, и было оперативно ликвидировано наземными службами и экипажем самолета. В этой связи, опасности для воздушного судна и пассажиров не было, возгорание было очень быстро ликвидировано и эвакуации пассажиров из самолета не потребовалось", - сказано в ответе.

В Министерстве по инвестициям и развитию также отметили, что по данному авиационному инциденту создана Комиссия по расследованию, которую возглавил Руководитель управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов МИР РК Жумасултанов. Комиссия уже приступила к работе.

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