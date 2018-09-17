Почти 2,5 млн квадратных метров жилья планируют сдать в этом году в Астане

К разработке новой модели развития столицы приступил городской акимат.

Ряд поручений по созданию новой модели развития города, дал градоначальник столицы на еженедельном аппаратном совещании, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу аппарата акима г.Астаны.

«Глава государства поставил перед нами ряд приоритетных задач, исполнение и достижение которых необходимо обеспечить в ближайшее время», – заявил Бахыт Султанов.

Внедрение новой модели развития города и создание комфортной среды для продвижения инноваций и роста креативных людей требует разработки долгосрочной стратегии развития города до 2050 года.

Поручение по созданию новой cтратегии дал глава государства 11 сентября 2018 года. Аким поручил провести комплексный анализ текущей ситуации, определить стратегические цели, видение будущего: улучшение качества жизни, гармонизация городской среды, устойчивый экономический рост, эффективное использование ресурсов и так далее.

Новая модель Астаны должна включать в себя развитие в столице делового финансового хаба на базе Международного финансового центра «Астана». Это направление также требует активизации работы по расширению сферы индустрии туризма.

«В связи с этим поручаю наладить сотрудничество с ведущими международными организациями в области делового туризма. Важно повысить качество сервиса в сфере туристских услуг до международных стандартов», – сказал аким города.

Особое внимание было поручено уделить созданию благоприятных условий для проживания горожан: благоустройству, возведению социальных объектов, строительству жилых домов.

Б. Султанов дал задание в текущем году обеспечить ввод в эксплуатацию запланированного жилья общей площадью не менее 2,3 млн квадратных метров. Всего же с начала 2018 года введено в эксплуатацию 1699,6 тыс. кв. м жилья.

«Работа акимата должна быть нацелена на реализацию пяти социальных инициатив, озвученных главой государства. Исполнение этих задач будет способствовать созданию новых рабочих мест и дальнейшему росту экономики города», – отметил Б. Султанов.

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