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Майк Тайсон оценил второй бой Головкин — «Канело»

Второй бой Головкина и Альвареса состоялся утром 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился победой мексиканца решением судей.

Фото : из открытых источников17 сентября 2018, 15:57

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон сразу после окончания второго поединка Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса лаконично прокомментировал его итог репортерам, сообщает Sports.kz.

— Отличный бой. «Канело» победил. Прекрасный поединок.

— Вы болельщик «Канело»?
— Да.

— Можете сказать что-нибудь по-испански?
— Hola! (привет).

Второй бой Головкина и Альвареса состоялся утром 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился победой мексиканца решением судей. Головкин потерпел свое первое поражение в карьере и лишился всех чемпионских поясов. Также наш соотечественник не смог превзойти исторический рекорд Бернарда Хопкинса по количеству титульных защит в среднем весе.


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