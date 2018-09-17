Майк Тайсон оценил второй бой Головкин — «Канело»

Второй бой Головкина и Альвареса состоялся утром 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился победой мексиканца решением судей.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон сразу после окончания второго поединка Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса лаконично прокомментировал его итог репортерам, сообщает Sports.kz.

— Отличный бой. «Канело» победил. Прекрасный поединок.

— Вы болельщик «Канело»?

— Да.

— Можете сказать что-нибудь по-испански?

— Hola! (привет).

Второй бой Головкина и Альвареса состоялся утром 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился победой мексиканца решением судей. Головкин потерпел свое первое поражение в карьере и лишился всех чемпионских поясов. Также наш соотечественник не смог превзойти исторический рекорд Бернарда Хопкинса по количеству титульных защит в среднем весе.

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