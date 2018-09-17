Более 378 млн тенге составил инвестдоход ЕНПФ за первое полугодие

Это на 70% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

По состоянию на 1 июля 2018 года, основная доля портфеля размещена в государственные ценные бумаги Республики Казахстан (46,7%), 19% инвестировано в ценные бумаги казахстанских банков второго уровня, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-центр АО «ЕНПФ».

По валютной структуре – 68% портфеля вложено в тенговые инструменты, 32% - в валюты иностранных государств.

«Инвестиционный доход, начисленный на пенсионные активы ЕНПФ за 1 полугодие 2018 г., составил 378 183 млн. тенге, что на 70% больше показателя аналогичного периода прошлого года. В структуре доходов за отчетный период основную долю составили доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам (63%). Второе место по доле в структуре инвестиционного дохода занимают доходы от переоценки финансовых инструментов, которые, в отличие от аналогичного периода 2017 года, имеют положительное значение (24%). Доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам и от купли-продажи ценных бумаг составили по 5%, остальные инвестиционные доходы составили 3%», – сообщили в пресс-центре АО «ЕНПФ».

Справочно:

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство РК в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» МФ РК. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк РК. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом.

В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на www.enpf.kz).

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