Развитие пенсионной системы зависит от экономической ситуации в стране

Средняя периодичность пенсионных взносов в системе – 8 раз в год.

Развитие накопительной пенсионной системы, ее успешность, адекватность в большей степени зависят от экономической ситуации в стране: рост реального сектора экономики способствует росту производительности труда, росту доходов населения. Это отмечает пресс-центр АО «ЕНПФ».

"Снижение инфляции, стабильность цен в экономике окажут прямое положительное влияние на реальную стоимость пенсионных накоплений. Увеличение занятости позволит населению производить регулярные отчисления от своих доходов в счет будущих накоплений", - говорится в сообщении.

По рекомендациям Международной организации труда коэффициент замещения дохода при выходе на пенсию должен составлять не менее 40% от утраченного заработка.

Как отметили в фонде, по актуарным прогнозам, производимым ЕНПФ, к 2042 году коэффициент замещения составит среди женщин наиболее распространенной группы доходов (от 73 тыс. тенге до 147 тыс. тенге или от 2,5 до 5 прожиточных минимумов) 46,23%, для мужчин 49,13%. В настоящее время средняя периодичность пенсионных взносов в системе – 8 раз в год.

При условии 12 взносов в год и добровольных пенсионных взносах коэффициенты замещения начнут существенно повышаться: до 57,1% для мужчин и до 54,8% для женщин.

Согласно отчету Всемирного банка о состоянии пенсионной системы в странах мира, для того чтобы обеспечить достаточный коэффициент замещения утраченного дохода на уровне 40% при выходе на пенсию в дополнение к обязательным пенсионным планам и государственным субсидиям требуется стимулирование добровольных взносов.

Всемирным банком выделены основные условия привлечения к планам, которые могут быть разделены на 4 группы:

1. льготное налогообложение;

2. развитие продуктов по добровольным пенсионным накоплениям, создание привлекательных условий для них;

3. расширение охвата населения;

4. повышение информированности населения, работодателей.

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