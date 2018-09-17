В целом за весь период действия накопительной пенсионной системы уровень накопленной доходности составил 481,1%, что превышает уровень накопленной инфляции - 474,2%.

Накопленная за 20 лет доходность пенсионных активов превышает уровень инфляции. По итогам 2017 года и первого полугодия 2018 года доходность пенсионных активов превышает темпы инфляции, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.

«В целом за весь период действия накопительной пенсионной системы уровень накопленной доходности составил 481,1%, что превышает уровень накопленной инфляции - 474,2%», - сообщила председатель правления АО «ЕНПФ» Нурбуби Наурызбаева на заседании Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената.

Среднегодовой темп роста пенсионных накоплений довольно высокий и составляет около 20%. Отношение суммы пенсионных накоплений к ВВП страны растет из года в год. С момента создания ЕНПФ по прошлый год этот показатель вырос в полтора раза (с 10% до 15%). По состоянию на 1 июля текущего года объем пенсионных накоплений достиг 8,4 трлн. тенге, 63% из которых сформированы за счет вносимых взносов, а 37% – за счет заработанного инвестиционного дохода.

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