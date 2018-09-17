Через ЖССБК населению выдано более 200 тысяч жилищных займов – Арифханов

Только за первое полугодие текущего года населению было выдано 25,7 тыс. займов на сумму 176 млрд тенге.

Как рассказал в интервью «Казахстанской правде» Председатель Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Айдар Арифханов, в целях устранения коррупционных рисков, начиная с 2017 года, холдинг «Байтерек» финансирует строительство кредитного жилья исключительно путем выкупа ценных бумаг местных исполнительных органов.

Все финансовые средства, а также функции по отбору проектов, определению застройщиков, освоению и мониторингу хода строительства жилья переданы акиматам. Данный механизм позволяет оборачивать средства по «револьверному» принципу каждые два года и повторно направлять на новое строительство без дополнительного выделения ресурсов. На сегодня приобретено облигаций местных исполнительных органов на общую сумму 180,6 млрд тенге.

Холдинг через Жилстройсбербанк стимулирует спрос населения и реализацию построенного жилья для своих вкладчиков путем предоставления льготных жилищных займов по сниженным процентным ставкам и фиксированным ценам. Для реализации этих механизмов по программе «Нұрлы жер» в течении пяти лет будут выделяться бюджетные кредиты в общем размере 120 млрд тенге.

Только за первое полугодие текущего года населению было выдано 25,7 тыс. займов на сумму 176 млрд тенге. А всего за весь период существования системы жилстройсбережений выдано более 200 тыс. займов на общую сумму более 1 трлн тенге.

Для участия в новой ипотечной программе Национального Банка «7-20-25» ЖССБК инициировал собственный продукт – «Әскери ипотека», который направлен на поддержку казахстанских военнослужащих. Каждый военнослужащий, получающий жилищные выплаты и открывший специальный счет в ЖССБК, сможет оформить заем сроком до 25 лет, от 5% годовых, с первоначальным взносом от 5% от стоимости жилья.

Полный текст интервью читайте по ссылке.

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