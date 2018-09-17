Люди неправильно относятся к пенсионным накоплениям - представитель Нацбанка

Пенсионные отчисления нужно рассматривать с точки зрения менталитета.

В чем причина низких доходов Национального пенсионного фонда выяснял сегодня у представителей финансового института сенатор Мурат Бахтиярулы, передает корреспондент Zakon.kz.

«7-8 фондов в свое время было, мы создали один - ЕНПФ. Но в рыночное время, с учетом рыночного времени, не должно быть одного пенсионного фонда, как минимум должно быть два, чтобы была конкурентная среда. Ваше мнение в этом вопросе. У вас доходность достаточно низкая, наши граждане говорят, лучше мы свои деньги положим на депозит, потому что в год 10-11%, а в накопительном пенсионном фонде ставка достаточно низкая. Почему нет доходности в пенсионном фонде? В чем причина?», - спросил он.

По словам, заместителя председателя правления Национального Банка Дины Галиевой, реальная доходность пенсионных активов составляет больше 4,38% за последние 8 месяцев.

«Если взять годовую, то есть взять с сентябрь по сентябрь, у нас, если уровень инфляции составляет 6%, то в годовом выражении сентябрь по сентябрь доходность пенсионных активов составляет 9,45%. То в принципе, сейчас мы же, государство гарантирует нашим вкладчикам на уровне взносов плюс инфляции, это идет гарантия государства. Сейчас, если смотреть, у нас реальная доходность намного выше, чем инфляция», - ответила она.

Накопленную инфляцию и доходность она отнесла к вопросам нестабильности в экономики. Например, кризису 2007-2008 годов.

«И у нас, если по инфляции посмотреть, у нас есть горбы, про которые мы говорим, это за 2008 год у нас инфляция составила больше, чем 18%, за 2015 год у нас инфляция тоже составила более 15%. Поэтому, когда задают вопросы, здесь наверное, очень важно именно рассматривать с точки зрения менталитета», - продолжила Галиева.

Он уверена, люди неправильно относятся к пенсионным накоплениям, думая, что это именно «накопления». Тогда как на самом деле - это «пенсия на старость».

«Вот сейчас то, что сделало правительство, это очень верный шаг, мы сделали одно окно совместно с Минтруда, когда заявление подается через правительство для граждан. И у нас одномоментно идет начисление пенсии, как и солидарной трудовой пенсии, базовой пенсии и оттуда идет уже накопительная часть. То есть, человек уже видит, что, когда он выходит на пенсию, у него есть несколько источников получения пенсии», - сказала Галиева.

Она напомнила, в Казахстане трехуровневая система пенсий, человек получает базовую и солидарную выплаты от государства, и из ЕНПФ. Поэтому говорить о депозитах, по ее мнению, сложно, ведь деньги в ЕНПФ - это деньги на старость.

«Конечно, говорить о том, что да, возможно, по поводу депозитов. Но выше, это именно накопления. Ты можешь пойти его и забрать. А здесь надо относиться именно к тому, что это твоя старость, ты ее копишь на свое будущее. Потому что та стратегия, которая была выбрана государством в части того, что за свою пенсию должны отвечать не только государство, но и сам работник, и работодатель. Вот в этой части тогда получается, что мы в 2020 году вводим условно-накопительный компонент там, где уже работодатель за счет собственных средств будет перечислять 5%», - заключила она.

Татьяна Ковалева, Астана

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