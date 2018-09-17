Автовор ранил полицейского ножом в Астане

Полицейский был доставлен в медучреждение

Полицейского ранили ножом при задержании подозреваемого в совершении автокражи, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.

15 сентября около часа ночи полицейский криминальной полиции УВД района «Сарыарка» заметил двух подозрительных людей около машины, припаркованной во дворе дома по ул.Кумисбекова. Заметив полицейского, подозреваемые пытались скрыться. Одного из парней ему удалось задержать.

"При задержании подозреваемый оказал активное физическое сопротивление и нанес оперуполномоченному ножевое ранение в плечо. Несмотря на полученное ранение, старший лейтенант полиции Нурлан Тлеухан смог надеть на него наручники. Второго подозреваемого, несовершеннолетнего (17 лет), скрывшегося с места происшествия, прибывшие на подкрепление полицейские задержали в соседнем дворе", - сообщили в полиции.

Установлено, что задержанные, взломав замок автомобиля, пытались украсть ценные вещи. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 (кража).

Кроме того, в отношении 18-летнего жителя Карагандинской области проводится досудебное расследование по статье 380 УК РК (применение насилия в отношении представителя власти). Задержанный водворен в ИВС ДВД Астаны. Проводится расследование.

"Благодаря бдительности полицейского столичного ДВД, имущество автовладельца удалось спасти. Преступление раскрыли по "горячим" следам. Полицейский был доставлен в медучреждение. В данное время он находится на амбулаторном лечении", - отметили в пресс-службе столичного ДВД.

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