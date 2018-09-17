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В Астане ограничат движение по шоссе Каркаралы до декабря

Движение будет осуществляться по объездной дороге.

Фото : АиФ Тюмень17 сентября 2018, 17:15

Управление административной полиции ДВД Астаны сообщило об изменении движения в связи со строительством автодороги "Обход Астана", передает Zakon.kz.

Как сообщают в пресс-службе ДВД Астаны, планируется ограничить движение транспорта по шоссе Каркаралы в направлении п.Косшы. Движение будет осуществляться по временной объездной дороге, в период с сентября по декабрь 2018 года.

Управление административной полиции ДВД Астаны просит водителей быть предельно внимательными и осуществлять движение, соблюдая требования Правил дорожного движения.


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