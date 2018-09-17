Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе с Россией

Внешнеполитическое ведомство также сообщит о расторжении документа в ООН, ОБСЕ и другие международные организации.

Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, сообщает РИА Новости.

Киев решил не продлевать договор, подписание указа позволяет начать необходимые юридические процедуры, пояснили в ведомстве.

МИД Украины до 30 сентября проинформирует Москву о своем решении специальной нотой, а Порошенко внесет в парламент соответствующий законопроект.

Внешнеполитическое ведомство также сообщит о расторжении документа в ООН, ОБСЕ и другие международные организации.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин добавил, что Киев готовится пересмотреть все действующие международные договоры с Россией.

Россия и Украина подписали договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 1997 году. Документ ратифицировала Верховная рада.

Он закрепил стратегическое партнерство сторон "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления". Срок его действия — десять лет с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.

Ранее Порошенко заявил, что Украина подошла подготовленной и юридически защищенной к прекращению действия договора. Глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что его ведомство подготовило необходимый пакет документов. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко уточнила, что Порошенко поручил МИД не денонсировать договор о дружбе с Россией, а не готовить документы о продлении его действия — по ее словам, "речь идет исключительно о непролонгации".

Президент пояснял, что Киев намерен прекратить положения по военному, военно-техническому и стратегическому сотрудничеству, при этом положения о суверенитете и территориальной целостности страны останутся в силе.

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