Компания Disney заинтересована в проектах в Казахстане

Делегация Disney встречалась с представителями профильных органов, министром культуры и спорта Арыстанбеком Мухамедиулы.

Более тесное сотрудничество будет налажено между офисом Disney по СНГ и казахстанскими кинематографистами. Об этом стало известно в ходе круглого стола на бизнес-площадке Almaty film festival, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сейчас известнейшая американская студия Disney напрямую и через свой офис по СНГ, расположенный в Москве, сотрудничает с Казахстаном по части качественного дубляжа картин на казахский язык. При поддержке корпоративного фонда «Болашак» на казахский по всем канонам уже дублировано 25 зарубежных фильмов, большая часть из них выпущена Disney.

Организаторы Almaty film festival пригласили руководство студии для участия в бизнес-площадке. Как сообщила гендиректор «Уолт Дисней Компани СНГ» Марина Жигалова-Озкан, накануне открытия кинофестиваля в Алматы она побывала в Астане, где обсуждались весьма интересные вещи. Стало известно, что делегация Disney встречалась с представителями профильных органов, министром культуры и спорта Арыстанбеком Мухамедиулы, обсуждались перспективы сотрудничества, возможности расширения контента в рамках законопроекта «О кино», который находится в Мажилисе.

Также с руководством корпоративного фонда «Болашак» обсудили и интересные идеи, каким образом Disney может помочь в реализации прав на получение качественного образования детей с аутизмом.

«Мы встретились с руководителями и представителями министерств, для нас очень важна эта поддержка. Задумки по сотрудничеству есть. Наверное, пока рано что-то озвучивать, у нас была также очень интересная встреча с кинематографистами из Казахстана, мы обсуждаем разные планы, оптимистично смотрим на возможности, которые есть в Казахстане. Приезжала команда, которая занимается маркетингом фильмов, проводила фокус-группы среди казахстанских зрителей, мы хотим расширять бизнес, который интересен казахстанцам», - сообщила Марина Жигалова-Озкан.

Офис Disney по СНГ работает в Москве уже 12 лет, и за это время он из представителя правообладателя стал одним из ведущих игроков российской индустрии развлечений и медиарынка, а также центром компетенций и инновационных разработок Disney для всего мира и производителем собственных фильмов, как например, «Последний богатырь».

«На встрече с казахскими кинематографистами мы обсуждали возможность проката ваших фильмов в России. Мы являемся лидером кинопроката в России, и мы открыты для того, чтобы отсматривать фильмы, сделанные в Казахстане, и оценивать возможность их проката в России», - сообщила Марина Жигалова-Озкан.

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