Больной ребенок был похищен отцом - новые детали в деле об убийстве мальчика

Перед смертью подозреваемый признал в убийстве сына.

"КН" стали известны ужасающие подробности гибели ребенка от рук собственного отца, передает Zakon.kz.

Как рассказали «КН» знакомые семьи, 31-летняя мать жила с 4-летним сыном в селе Глебовка Денисовского района. Она работает учителем. С отцом ребенка рассталась давно и состояла в гражданском браке с другим мужчиной. Но отец ребенка, по словам знакомых женщины, постоянно преследовал ее.

- 14 сентября мужчина приехал в поселок. Ребенок был болен и лежал дома. Мужчина разбил окно, вытащил его и усадил в машину, - рассказала женщина, которая попросила не называть ее имя.

Знакомые семьи распространили данные на мужчину по различным социальным сетям и постарались собственными силами разыскать его.

Из дальнейшего рассказа знакомых следует, что мужчина бросил свой автомобиль, пересел с ребенком в такси и привез его в съемную квартиру. Еще по одной информации, мужчина остановился у знакомого. Убийство произошло, когда тот ушел из дома. Позже он первый увидел жуткую картину и вызвал скорую и полицию.

В пресс-службе ДВД Костанайской области сообщили, что в больнице подозреваемый дал признательные показания в совершенном преступлении. Как известно, от полученных телесных повреждений и большой кровопотери через несколько часов он скончался в больнице.

17 сентября утром в региональных СМИ появилась информация о том, что 44-летний мужчина убил своего 4-летнего ребенка, после чего нанес себе множественные ножевые ранения. Он скончался в больнице. Позже стало известно, что ребенок был задушен.

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