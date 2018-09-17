Частный дом на 5 владельцев горел в Алматы
Огонь едва не перекинулся на расположенный рядом жилой массив.
Фото : Волга Ньюс17 сентября 2018, 17:49
Сегодня в 14:20 часов на пульт "101" поступило сообщение о горении частного жилого дома, расположенного по улице Симферопольская, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.
Учитывая автомобильный затор на дорогах, первые пожарные расчеты прибыли на место вызова в 14:38 часов. К моменту их прибытия уже горели комнаты и кровля частного жилого дома, разделенного на 5 владельцев. Создалась угроза перехода огня на близлежащие жилые строения.
«Принятыми мерами пожарных предотвращено распространение огня на рядом расположенный жилой массив. Пожар локализован в 14:50 и ликвидирован в 15:12 часов. Площадь пожара составила 150 кв.м. Жертв и пострадавших нет», – сообщили в пресс-службе городского ДЧС.
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