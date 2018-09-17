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В Туркестане организовали экспедицию "Таңбалы тастар - бабалар ізімен"

В области насчитывается более 3 000 петроглифов.

Фото : акимат17 сентября 2018, 17:51

В рамках программной статьи Главы государства "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" в Туркестанской области была организована экспедиция "Таңбалы тастар - бабалар ізімен", передает пресс-служба акима Туркестанской области.

Цель проекта - ознакомление с 24 объектами, вошедших в «Сакральную географию Казахстана», пропаганда богатой истории и культуры Туркестанской области, священных мест и уникальной природы, а также формирование новых туристских маршрутов для гостей региона.

Отметим, что экскурсия организована при поддержке управления внутренней политики Туркестанской области и охватила Байдибекский, Сузакский районы и город Кентау. В частности, в ходе двух дней экспедиции участники проекта посетили в Байдибекском районе петроглифы Боралдая и пещеру Акмешит, а в Сузакском районе мавзолей Исхак баба и петроглифы Арпаузена, древнее городище Сузак и мавзолей Карабура, а также исторические места Кентау.

По словам местных краеведов, в Туркестанской области насчитывается более 3 000 петроглифов. Большинство экспонатов сакской эпохи. На камнях в основном изображен образ жизни кочевников. Организация таких экспедиций позволит сохранить и передать подрастающему поколению бесценное историческое наследие предков.


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