Россияне предложили создать казахстанскую палату моды

В Казахстане достаточно молодых дизайнеров, считает эксперт, поэтому нужно эту отрасль упорядочить и помочь талантам реализовать себя.

В Алматы проходит XXII Международная выставка моды Central Asia Fashion Autumn-2018. На площадке МВЦ "Атакент" состоялся показ и бизнес-сессии последних трендов для шопоголиков, сообщает корреспондент BNews.kz.

Один из организаторов мероприятия Марина Языджы рассказала, что выставка международного формата проходит в 22 раз на протяжении 11 лет. В этом году модные показы представили дизайнеры из Казахстана, Россия, Турции, Молдовы.

"Каждый сезон порядка 15 стран в ней участвуют. К нам приезжают дизайнеры с мировым именем, привозят новую коллекцию. Профессионалы диктуют тенденции следующего сезона. Эти одежды покупатели увидят весной на прилавках магазина. Площадка организовывается для налаживания деловых партнерств, заключения контрактов производителями и поставщиками. Здесь на панельных дискуссиях обсуждаются темы, которые волнуют отечественный рынок", - сказала Языджы.

По ее словам, большинство казахстанских дизайнеров - патриоты, они продвигают бренд "Сделано в Казахстане" в Европе. Компании, которые приезжают сюда, учитывают потребности местного населения.

"В первую очередь Казахстан им интересен деньгами. Все компании заинтересованы, чтобы найти здесь агента, заключить долгосрочное сотрудничество в плане поставок товара. Казахстанацы одеваются со вкусом и любят тратить большие деньги на одежду", - отметила спикер.

Председатель Гильдии молодых бизнесменов Московской торговой промышленной палаты Марина Шматова предложила создать Казахстанскую палату моды, куда можно отбирать талантливых дизайнеров, чтобы они были представлены на рынке. Юридический документ скоро будет оформлен с Казахстанской неделей моды.

"Мне интересен Казахстан с точки зрения рынка как потребления, так и производства, в частности молодых дизайнеров и этническая культура страны. В августе был большой показ молодых дизайнеров во Франции, где я познакомилась с дизайнером Багдат Акылбековой. Ее показ произвел интересное впечатление. Я специально сюда приехала, чтобы посмотреть на другие казахстанские коллекции. Я видела показы и на деловых сессиях спросила много ли здесь казахстанских дизайнеров, подняли руку 11 человек. Много у вас талантливых ребят. Некоторые сказали, что учатся в Италии. Я встретилась с председателем Казахстанской недели моды Алексеем Чжен, предложила создать Казахстанскую палату моды. Он согласился, будет заключён договор. Во всем мире есть палаты моды. Это хорошая площадка для взаимодействия – у нас есть специальные календарные недели моды. Это ассоциация – она не коммерческая. Она создается не для того чтобы получать прибыль, а для того чтобы упорядочить и структурировать этот рынок. Чтобы люди знали куда идти и где получать консультацию", - пояснила Шматова.

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