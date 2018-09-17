Головкин опубликовал видео о втором бое с Канело

Это поражение стало первым в карьере казахстанского боксера.

Официальный Youtube-канал казахстанского боксера Геннадия Головкина опубликовал видеосюжет о втором поединке с мексиканцем Саулем Альваресом, сообщает zakon.kz.

Долгожданный бой прошел накануне в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. На кону стояли титулы Головкина по версиям WBA Super, WBC и IBO. Поединок завершился победой Альвареса решением судей. Также мексиканский боксер получил специальный пояс WBC и вакантный титул линейного чемпиона по версии журнала The Ring.

Это поражение стало первым для GGG в карьере. Рекорд отечественного боксера перестал быть безупречным (38-1-1, 34 КО).

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