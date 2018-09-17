В МИД РК объяснили задержку по делу Томирис Байсафа

Одна из причин, - поменялся следователь.

В Министерстве иностранных дел РК объяснили, из-за чего затянулось следствие по делу Томирис Байсафа, скончавшейся в результате падения из окна учебного корпуса МГИМО, сообщает zakon.kz.

«Консульский отдел при Посольстве Казахстана в Москве держит на особом контроле этот вопрос. На сегодняшний день проводятся следственные мероприятия. По нашей информации, к сожалению, поменялся следователь, поэтому дело затянулось. Однако консульский отдел будет держать на контроле все возникающие вопросы», - сказал руководитель пресс-службы МИД РК Айбек Смадияров.

Ранее, руководитель Главного следственного Управления Следственного комитета РФ по Москве, со своей стороны, полностью поддержал позицию казахстанской стороны и дал конкретные поручения следствию: расширить объем доказательной базы, допросить студентов и преподавателей ВУЗа, имеющих отношение к делу с выездом следователей на место, провести подробный анализ видеозаписей камер наружного наблюдения, находящихся в непосредственной близости от места происшествия, и соотнести полученные доказательства с уже имеющимися в деле.

Напомним, 13 апреля 2018 года в МГИМО студентка 4 курса факультета МЭО Томирис Байсафа выпала из окна 4-го этажа учебного корпуса. 3 мая девушка умерла.

Врачи провели несколько операций, однако спасти девушку не смогли. Следственный комитет России начал расследование по статье «Доведение до самоубийства».

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