В Кокшетау воры вынесли из квартиры деньги и ценности на сумму почти в 10 млн тенге

Задержаны трое подозреваемых, в возрасте 35, 25 и 22 лет.

Подозреваемых в краже денежных средств и украшений на общую сумму 9,6 млн. тенге, задержали акмолинские полицейские, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

Преступление было совершено 11 сентября в Кокшетау. Как следует из заявления потерпевшей, неизвестные лица, воспользовавшись отсутствием хозяев, подобрав ключи, проникли в квартиру и совершили кражу ювелирных изделий и денежных средств. Ущерб составил 9 600 000 тенге.

Для установления всех обстоятельств и задержания подозреваемых была создана специальная группа, раскрытие преступления находилось на контроле руководства ДВД.

Полицейскими была проделана колоссальная работа: проверены лица, ранее судимые за аналогичные преступления, опрошены соседи и знакомые потерпевших, а также те лица, которые могли знать что хозяева отсутствуют дома, изучены записи камер внешнего видеонаблюдения. Кроме того, стражи порядка отработали территории железнодорожного и автовокзалов, опросили лиц, занимающихся частным извозом.

Оперативники также проверили возможные места сбыта похищенного, ломбарды и обменные пункты. Комплекс оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка проводили как на территории акмолинского региона, так и в соседних областях и в столице.

При просмотре записей камер внешнего видеонаблюдения, стражи порядка установили автомашину, на которой предположительно передвигались подозреваемые. При изучении видео - файлов, полицейскими было установлено, что сразу же после совершения преступления, злоумышленники скрылись из Кокшетау в соседнюю Костанайскую область.

В результате принятых мер, 15 сентября т.г., в г. Рудный, были задержаны трое подозреваемых, в возрасте 35, 25 и 22 лет. Установлено, что подозреваемые являются жителями г. Рудный, все трое ранее судимы.

В настоящее время по факту кражи проводится досудебное расследование по ст. 188 ч. 4 УК РК, задержанные водворены в изолятор временного содержания.

Вещественные доказательства изъяты.

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