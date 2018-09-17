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Депардье хочет получить турецкое гражданство

Французская кинозвезда собирается поговорить с Эрдоганом.

Фото : www.sb.by17 сентября 2018, 19:22

Французский актер Жерар Депардье во время поездки в Пхеньян заявил о намерении получить турецкое гражданство, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Hürriyet.

"Я собираюсь посетить Турцию в октябре и поговорить с Эрдоганом [о получении гражданства]", - приводит издание слова актера.

Как сообщило 7 сентября агентство AFP, Депардье был замечен в Пхеньяне на трибунах во время торжественного парада в честь 70-летия образования КНДР, который включал демонстрацию военной техники, в том числе ракетных систем, и гражданское шествие с выражением поддержки главе страны.

В январе 2013 года французский актер получил российское гражданство.


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