Столичный акимат обзавелся аккаунтом в Telegram
Он так и называется - "Акимат Астаны".
Фото : МК17 сентября 2018, 19:30
Акимат Астаны будет представлен в Telegram-канале, передает zakon.kz.
Об этом сообщила советник акима столицы Юлиана Жихорь на своей странице в Facebook.
"Приглашаю в телеграм-канал столичного градоначальства. Так и именуется - "Акимат Астаны". @astana_akimatbot Все новости города, анонсы, предупреждения на одном канале в ваших смартфонах", - написала она.
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