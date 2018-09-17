Столичный акимат обзавелся аккаунтом в Telegram

Он так и называется - "Акимат Астаны".

Фото : МК

Акимат Астаны будет представлен в Telegram-канале, передает zakon.kz. Об этом сообщила советник акима столицы Юлиана Жихорь на своей странице в Facebook. "Приглашаю в телеграм-канал столичного градоначальства. Так и именуется - "Акимат Астаны". @astana_akimatbot Все новости города, анонсы, предупреждения на одном канале в ваших смартфонах", - написала она.

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