Прокуратурой Алматы прекращено свыше 200 необоснованно возбужденных дел

Только с начала года прокурорами защищены конституционные права 59 лиц.

14 сентября 2018 года в прокуратуре города Алматы состоялось заседание Координационного Совета правоохранительных органов, на котором обсуждены вопросы соблюдения законности досудебного расследования, гуманизации и снижения репрессивности уголовного процесса за текущий период 2018 г, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Алматы.

Только с начала года прокурорами прекращены свыше 200 необоснованно возбужденных дел, защищены конституционные права 59 лиц.

Из 40 тысяч уголовных дел, зарегистрированных органами уголовного преследования города 15% или 6 тыс. уголовных дел прекращены по реабилитирующим основаниям, что свидетельствует о фактах их необоснованной регистрации.

Внимание руководителей правоохранительных органов обращено на недопущение фактов регистрации уголовных дел по гражданско-правовым спорам, а также о необходимости неукоснительного соблюдения законности и исключения фактов нарушении конституционных прав граждан.

Итогом совещания стала выработка комплекса совместных мер, направленных на исключение фактов необоснованного начала досудебного расследования.

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