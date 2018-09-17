Продолжается суд по делу о пожаре в автобусе в Актюбинской области

Подсудимый рассказал, что, поскольку пожар начался у передней двери, помочь было невозможно, за 10-15 минут автобус сгорел полностью.

В Актобе продолжается судебное заседание по делу о сгоревшем автобусе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области подсудимые по делу о сгоревшем автобусе дают показания. Подсудимый Барат Танатов рассказал, что он разбил окно и просил пассажиров выпрыгивать.

«14 января я встретил Максата Пернебекова и узнал, что он поедет в Россию. А вечером 16 января он сообщил, что автобус сломался и просил помочь с ремонтом. Я пошел, но помочь не смог. Утром Пернебеков опять связался со мной, сказал, что выезжает в рейс. Я сел в автобус не на автовокзале, а по дороге. Хотел доехать до Казани, а затем поехать в Нижний Новгород, чтобы купить машину. У меня были с собой деньги. Затем Пернебеков попросил меня помочь вести автобус и обещал заплатить. Я согласился и вел автобус от Шымкента до Жанакоргана. Когда мы приехали в Аральск и остановились для отдыха, два пассажира подрались. Позже я узнал, что они были руководителями узбекистанцев. Когда нас по дороге проверяла полиция, за рулем сидел я. Показал полиции документы. Хотя среди документов был список пассажиров, я не обратил внимания, сколько человек там было», - сказал Б.Танатов.

Как выяснилось, когда автобус остановился, обвиняемый спал. Утром около 7:00-7:30 часов его разбудил Максат Пернебеков.

«Пернебеков сказал, что те, кто замерз, могут зажечь на улице автошину. Но никто не захотел. Когда я вошел внутрь, то увидел, что они для обогрева используют паяльную лампу. Нуржан Кыргызбаев сел, я стоял возле него. Затем на другой стороне остановился автобус, когда я зашел в него и разговаривал, вышел Нуржан Кыргызбаев. Когда он отошел на 5-6 метров, вышел еще один человек с горящей штаниной. Тогда я взял из другого автобуса огнетушитель, разбил окна и сказал, чтобы все выпрыгивали. Они кричали, но никто не выпрыгнул», - сказал подсудимый Барат Танатов.

Он взял огнетушитель и пытался использовать его. Но огнетушитель был неисправным, тогда разбил с его помощью стекла и просил пассажиров выпрыгивать.

«Из стоящего рядом автобуса вышли два водителя. Огнетушитель не работал. Я начал разбивать все окна подряд. Внутри кричали. Нуржан Кыргызбаев тоже разбивал. Кричал: «Прыгайте», но никто не выпрыгнул. Из передней двери выйти было невозможно. Потому что ветер усилился и огонь разгорелся. Вышли только Максат Пернебеков и один узбекистанец. Шел черный дым. Оставшиеся живыми двое вышли и спрятались в стоящем на другой стороне дороги автобусе. Когда автобус горел, в другом автобусе было более 20 человек, они не вышли и не помогли», - сказал Б. Танатов.

Подсудимый рассказал, что, поскольку пожар начался у передней двери, помочь было невозможно, за 10-15 минут автобус сгорел полностью.

Напомним, в связи с пожаром в автобусе обвиняются трое водителей и механик, а также учредитель компании по статьям «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами. управляющими транспортными средствами», «Нарушение правил пожарной безопасности», «Недобросовестное исполнение обязанностей», «Некачественный ремонт транспортных средств или их выпуск в эксплуатацию с техническими неисправностями». Это Нуржан Кыргызбаев, Максат Пернебеков, Барат Танатов, Нурлыбек Тлепбаев, Бахадур Пердебаев.

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