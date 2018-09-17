Жетысусцы покорили 20 тысяч метров

Главной целью мероприятия стала развитие горного туризма и сакральной географии в области, а также пропаганда здорового образа жизни среди молодежи .

На информационной площадке РСК прошла пресс-конференция с участием руководителя «Жетысуского географического общества» Ануара Демегенова, где он рассказал о проекте, проводящегося в рамках программной статьи Елбасы «Рухани жангыру», а также в честь 20-летнего юбилея столицы. Реализуют проект «Жетысуское географическое общество» при поддержке управления внутренней политики области и региональной службы коммуникаций, передает zakon.kz.

Главной целью мероприятия стала развитие горного туризма и сакральной географии в области, а также пропаганда здорового образа жизни среди молодежи .

Спикер в подробностях рассказал, как они с командой попытались достичь семь высочайших вершин. Это «Текели» 2000 м, «Лабасы» 1500 м, «Хан Тенгри» 7010 м, «Фурманова» 3053 м, «Панарама» 3260 м, «Башута» 3353 м, «Турист» 3954 м. Максимальная высота, покоренная экспедиторами, пика «Хан Тенгри» составила 6000 метров. Что является отличным показателем для альпинистов-любителей.

- Наш проект создан в рамках программы Главы государства «Рухани жаңғыру», а также мы приурочили к 20-му юбилею Астаны. Как и планировали, мы покорили высоту 20 тысяч метров. И можно сказать наш проект успешно воплощен, - говорит АнуарДемегенов.

Стоит отметить, для того чтобы взобраться на семь пиков отважным участникам понадобилось 3-4 месяца. По словам спикера, если бы не благоприятные погодные условия, то завершили бы намного раньше.

К слову, совсем недавно в области было создано «Жетысуское географическое общество», где уже принимают участие 12 человек. В будущем они станут мотиватором для активного занятия горным туризмом.

- В этот раз мы протестировали, посмотрели какого это взобраться на высокие вершины. А в следующем году хотим собрать молодежь обучить их, проконсультировать, подготовить и конечно же показать уже на практике. Думаю, что желающих, которые захотят взойти на горы будет много, - подытожил спикер.

Как сообщил Ануар Демегенов, завершающей вершиной покорения 20 тысяч метров высоты, приуроченных к 20-летию столицы нашей Республики, города Астаны, стал пик «Турист».

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