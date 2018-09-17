Сенатор Айтимова рассказала о своей пенсии
Пенсия сенатора составляет 100 тысяч тенге.
Фото : Sputnik Казахстан17 сентября 2018, 20:29
Председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке сенатор Бырганым Айтимова озвучила размер своей пенсии, передает корреспондент BNews.kz
"Удивительно, что пенсия у меня такая же, как у моих друзей, которые ни дня не работали на госслужбе. И не зависимо от того, какие немалые должности я занимала. У меня пенсия чуть-чуть больше чем 100 тысяч тенге. То есть, я пенсионер и у меня пенсия как у вчерашнего работника гаража, который гаражом владел. У нас нет эксклюзивных пенсий, кроме определенных законом – судейский корпус, военнослужащие и правоохранительные органы", - сказала Айтимова.
На вопрос журналиста о разнице между пенсией у сенатора Айтимовой и отправленного на пенсию экс-руководителя администрации Президента Адильбекова Джаксыбекова, Айтимова отметила, что особой разницы между их пенсиями нет.
"Я сомневаюсь, что у него выше, чем у меня. Если только не считать что он был министром обороны и эти годы не попали в эту систему", - подытожила Айтимова.
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