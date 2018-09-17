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Штормовое предупреждение объявили в Атырауской области

Гроза, возможен град.

Фото : РИА Новости17 сентября 2018, 21:13

В Атырауской области облачно, ночью и днём дождь, гроза, возможен град, местами ветер 15-20 м/с, с пыльной бурей. Ночью температура воздуха составит 13-18 градусов тепла, днём 18-23 тепла, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".


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