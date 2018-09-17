Штормовое предупреждение объявили в Атырауской области
Гроза, возможен град.
Фото : РИА Новости17 сентября 2018, 21:13
В Атырауской области облачно, ночью и днём дождь, гроза, возможен град, местами ветер 15-20 м/с, с пыльной бурей. Ночью температура воздуха составит 13-18 градусов тепла, днём 18-23 тепла, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4937545-23a7d4389daf04c761e89e8688f66616
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...