Трехлетний ребенок захлебнулся в яме с водой в Алматинской области
Трагедия произошла в селе Сарыжаз Нарынкольского района.
Фото : НГС - Омск17 сентября 2018, 21:37
В Алматинской области в яме с водой утонул трехлетний ребенок, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в ДЧС области, трагедия произошла в селе Сарыжаз Нарынкольского района возле одного из частных домов.
«Возле частного жилого дома, оставшись без присмотра родителей, во время игры по неосторожности ребенок 2015 года рождения упал в яму с водой и утонул», - говорится в сообщении оперативного дежурного ДЧС области М.Изтайева.
Отмечается, что на место происшествия выезжали восемь сотрудников из числа спасателей, была задействована одна единица спецтехники.
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