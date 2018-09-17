Трехлетний ребенок захлебнулся в яме с водой в Алматинской области

Трагедия произошла в селе Сарыжаз Нарынкольского района.

В Алматинской области в яме с водой утонул трехлетний ребенок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ДЧС области, трагедия произошла в селе Сарыжаз Нарынкольского района возле одного из частных домов.

«Возле частного жилого дома, оставшись без присмотра родителей, во время игры по неосторожности ребенок 2015 года рождения упал в яму с водой и утонул», - говорится в сообщении оперативного дежурного ДЧС области М.Изтайева.

Отмечается, что на место происшествия выезжали восемь сотрудников из числа спасателей, была задействована одна единица спецтехники.

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