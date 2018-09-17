Министр общественного развития РК подсчитал казахстанских пользователей Сети

По словам Дархана Калетаева, – это активная часть общества.

В Казахстане насчитывается около 4 млн активных пользователей социальных сетей и это факт является сигналом не только для гражданского общества, но и для власти. Об этом в ходе очередного заседания дискуссионного клуба Nur Otan Trends сообщил министр общественного развития РК Дархан Калетаев, передаёт корреспондент Bnews.kz.

"Социальные сети стали неотъемлемой частью сегодняшнего общества. По оценкам, на сегодняшний день у нас 4 млн активных пользователей соцсетей. Соответственно, это активные граждане, которые интересуются... Возможно в различных дискуссиях, комментариях участвует небольшой процент. Но сам факт того, что 4 млн граждан страны являются активными участниками этого процесса – это уже сигнал как и для общества, так и для власти. И власть должна уделить этому внимание", - сказал Дархан Калетаев.

Как отметил глава ведомства, за последние годы казахстанское гражданское общество значительно выросло.

"К гражданскому обществу относятся исходя из двух принципов, по крайней мере, со стороны власти это часто звучит: гражданское общество воспринимается как протестное и второе – многие смотрят на гражданское поле как на поле неправительственных организаций. Оба наблюдения на сегодняшний день неверны. Я считаю, что гражданское общество за последние годы сильно выросло. И требования и чаяния граждан нашей страны не должны восприниматься через протест. Они должны восприниматься как зарождение инициатив граждан, требование законных прав", - добавил он.

По словам Калетаева, в последние годы государство активно создаёт специальные площадки для диалога между властью и обществом.

"В целом в последние несколько лет государство создаёт много площадок между властью и обществом, в частности, это общественные советы, дискуссионные площадки, форумы. Одна из таких самых, на мой взгляд, серьёзных площадок, это "Гражданский форум Казахстана", проходящий ежегодно. В этом году мы планируем провести в начале декабря с участием главы государства", - отметил министр.

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