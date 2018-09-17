Следующий бой Головкина с Альваресом может состояться в мае 2019 года

Для нас Головкин всё ещё чемпион.

Промоутер бывшего чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина Том Леффлёр заявил, что третий поединок его клиента с Саулем Альваресом может состояться уже через восемь месяцев, в мае 2019 года, сообщает Sports.kz.

«На наш взгляд, за Головкиным осталось от 5 до 8 раундов. Но если двое судей увидели победу Альвареса. Мы не можем с этим спорить. Мы должны уважать это решение. Для нас Головкин всё ещё чемпион. Думаю, скорее всего, мы увидим третий поединок с Альваресом. Второй бой получился даже лучше первого, так что не удивлюсь, если третье противостояние состоится. Если это случится, то это будет в мае 2019 года. Мы обсудим это с Геннадием, а также Оскаром де ла Хойей и решим, будем ли мы этим заниматься или начнём двигаться в ином направлении», — приводит слова функционера Boxingnews24.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!