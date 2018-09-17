«Сарыарка» одолела «Ижсталь» в матче ВХЛ
«Сарыарка» — «Ижсталь» 3:1 (2:0, 0:1, 1:0).
В матче регулярного чемпионата ВХЛ в Караганде «Сарыарка» принимала ижевскую «Ижсталь», сообщает Sports.kz.
В первом периоде Павел Махановский и Максим Кицын из «Сарыарки» поразили ворота гостей. Во второй двадцатиминутке Константин Рыжов из «Ижстали» забросил шайбу хозяевам льда. В третьем отрезке игры карагандинец Максим Кицын оформил дубль.
20 сентября в Караганде «Сарыарка» встретится с альметьевским «Нефтяником».
«Сарыарка» — «Ижсталь» 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Шайбы:
1:0 — 05:12 Махановский (Кицын, Антоновский). В равенстве
2:0 — 09:13 Кицын (Никулин, Махановский. В равенстве
2:1 — 30:39 Рыжов (Скобелев). В равенстве
3:1 — 42:20 Кицын. В равенстве
Вратари: Бояркин — Долганов
Штраф: 24:8 (4:2, 4:2, 16:4).
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