Актюбинские врачи не смогли спасти пострадавших в результате взрыва бензовоза

Сегодня утром в реанимации скончалась вторая пострадавшая.

55-летняя женщина скончалась сегодня утром, а 38-летний мужчина умер в минувшую субботу. Медики утверждают, что смерть обоих операторов нефтебазы была неотвратимой, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

В семье Палвановых готовятся к поминкам. Они потеряли любимого брата, мужа, отца. 38-летний Серикбай воспитывал пятерых детей. Старшей дочери 14, младшему сыну всего два года. Взрослым детям уже сообщили о трагической гибели отца, остальные, говорят, все еще ждут его возвращения с работы.

Оператора нефтебазы, который получил сильнейшие ожоги при взрыве бензовоза, не стало в минувшую субботу. А сегодня утром в реанимации скончалась вторая пострадавшая - тоже заправщица. У женщины обгорело почти 85 процентов тела. За их жизнь боролись лучшие специалисты, говорят в больнице скорой помощи. Сразу после ЧП из Астаны даже прилетел врач-комбустиолог. Но все попытки медиков оказались тщетными.

- У обоих больше пятидесяти процентов ожогов кожи и еще плюс верхних дыхательных путей. Поэтому это считается тяжелое поражение, - говорит главврач больницы скорой помощи Актюбинской области Сакен Капанов.

А вот водителю злополучного бензовоза, который взорвался по неизвестным причинам, уже ничего не угрожает, говорят врач. К концу недели Болата Сарсенова обещают выписать. Спецкомиссия продолжает расследовать обстоятельства ЧП, которое произошло 10 сентября. Пока неясно, кто в итоге виноват в смерти операторов и кто понесет за это ответственность. Родные погибших пока не думают обращаться в суд. Во всяком случае, до окончания расследования.

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