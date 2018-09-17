В Астане уничтожили 20 тонн арбузов

Решением суда собственник продукции оштрафован на 3 670 тенге.

В очередной раз обнаружены вредители в арбузах в Астане, сообщает zakon.kz.

На этот раз с реализации снято 20 тонн арбузов, привезенных из Шымкента.

«Государственные инспекторы в ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля в очередной раз пресекли продажу арбузов, пораженных дынной мухой. 20 тонн арбузов было привезено из Шымкента», - сообщается на официальной странице Министерства сельского хозяйства РК в Фейсбуке.

Как стало известно, с целью предотвращения распространения карантинных вредителей, часть продукции в объеме 209 килограммов снята с реализации, и уничтожена путем закапывания.

Кроме того, по данному факту возбуждено дело по статье 400 часть 2 пункт 3 Кодекса РК об административных правонарушениях.

Решением суда собственник продукции оштрафован на 3 670 тенге. Напомним, в августе текущего года инспекторы обнаружили дынную муху в арбузах из Жамбылской области, было уничтожено 150 килограммов арбузов. Отметим, дынная муха является опасным карантинным вредителем.

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