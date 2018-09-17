Россия и Турция договорились по Идлибу

Военной операции в провинции не будет.

Россия и Турция решили создать демилитаризованную зону в Идлибе, заявил президент Владимир Путин по итогам встречи с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Сочи, сообщает РИА Новости.

"На состоявшейся встрече мы рассмотрели подробно эту ситуацию и решили создать вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственными войсками к 15 октября текущего года демилитаризованную зону глубиной 15-20 километров", — сказал он.

Зону будут контролировать подвижные патрульные группы турецких подразделений и российская военная полиция.

К 10 октября из зоны по предложению президента Турции выведут тяжелое вооружение, танки, реактивные системы залпового огня, орудий и минометов всех оппозиционных группировок.

Кроме того, главы российского и турецкого Минобороны подписали меморандум по Идлибу. Так, министр обороны Сергей Шойгу отметил, что военной операции в провинции не будет.

Он добавил, что в ближайшие часы Москва согласует с Дамаском детали документа.

При этом в Кремле заявили, что пока еще рано говорить о формате переговоров с Сирией.

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