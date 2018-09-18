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Стал известен сюжет девятого эпизода «Звездных войн»

По сюжету фильма Кайло Рен узнает, что внутри Первого ордена скрывается предатель.

Фото : КГ-Форум18 сентября 2018, 01:37

Согласно предварительной информации, со съёмочной площадки утекли важные подробности фильма, сообщает Life.ru.

Британское издание The Sunday Express сообщило, что со съёмочной площадки девятого эпизода "Звёздных войн" утекли первые подробности сюжета картины. Речь идёт о важном сюжетном повороте, который связан с генералом Хаксом (Донал Глисон).

Согласно полученной информации, по сюжету фильма Кайло Рен узнает, что внутри Первого ордена скрывается предатель, передающий важную информацию Сопротивлению. В связи с этим он начнёт поиски и впоследствии выяснит, что шпионил сам генерал Хакс.

Фильм "Звёздные войны: Эпизод 9" появится в кинотеатрах 19 декабря 2019 года.


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