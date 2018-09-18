Кроме того были уточнены требования к маркировке пищевых продуктов.

На заседании Совета Евразийской экономической комиссии приняты решения в сферах торговли, цифровизации экономики, промышленности, финансовой политики и технического регулирования, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Совет ЕЭК, в частности, утвердил «дорожные карты» по реализации Временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном, и Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем; одобрил Порядок взаимодействия между странами Союза и Комиссией по вопросам устранения ограничительных мер в торговле с третьими сторонами, продлил срок действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на двигатели внутреннего сгорания для сборки «Белазов», рассмотрел информацию по реализации цифровой повестки ЕАЭС.

Совет ЕЭК принял техрегламент ЕАЭС «О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию».

Техрегламент устанавливает требования безопасности к горючему природному газу: подготовленному к транспортированию по магистральным газопроводам; промышленного и коммунально-бытового назначения; компримированному, подготовленному для использования в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания; сжиженному после специальной подготовки и используемому в качестве топлива. В документе определены в том числе параметры содержания в газе сероводорода, кислорода, диоксида углерода, меркаптановой и общей серы, механических примесей.

Прописаны правила обращения голубого топлива на рынке ЕАЭС. В частности, каждая партия газа должна сопровождаться паспортом качества с четко определенным перечнем информации, включая сведения об изготовителе, нормативные и фактические значения показателей газа, результаты лабораторных испытаний, единый знак обращения продукции на рынке ЕАЭС. Также в странах Союза унифицируются нормы и стандарты на газ, что обеспечит свободный доступ участников общего рынка газа ЕАЭС к биржевым торгам на товарных рынках государств-членов и к национальным газотранспортным системам для беспрепятственной транспортировки газа между союзными странами.

Принятие техрегламента «О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» является важным этапом формирования в Союзе общего рынка газа. Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.

Приняты изменения в техрегламент Союза «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Совет ЕЭК уточнил требования к маркировке продуктов, что обеспечит лучшую читаемость и восприятие информации на потребительских упаковках.

В частности, уточнены критерии понятий «легкочитаемость», «понятность», определены требования к высоте шрифта, которым указываются отдельные сведения при маркировке пищевой продукции, введены требования к размещению на упаковке сведений о придуманном названии пищевой продукции. Например, сведения о дате изготовления и сроке годности указываются шрифтом высотой не менее 2 мм строчной буквы.

Критериями легкочитаемости являются четкость и разборчивость используемого в маркировке шрифта, а также контраст между цветом фона и цветом нанесенной на него информации, обеспечивающие возможность ее прочтения без применения специальных оптических приспособлений (за исключением очков или контактных линз). Критерием «понятности» – однозначность передачи смысла информации о продукте в форме текста либо текста и изображения.

Уточняются также требования к размещению на потребительской упаковке сведений о пищевой продукции, которая не содержится в потребительской упаковке или не была использована при производстве пищевой продукции или компонентов пищевой продукции, находящейся в потребительской упаковке, или вкус, аромат которой не имитируются компонентами, входящими в состав такой продукции.

Решение Совета ЕЭК позволит гражданам стран Союза правильно выбирать продукты.

Предусмотрен срок введения в действие изменений, вносимых в техрегламент, – по истечении 180 календарных дней с даты их официального опубликования. Также для плавного перехода на новую упаковку предполагается переходный период – не менее 24 месяцев со дня вступления в силу изменений в техрегламент ЕАЭС.

Совет ЕЭК утвердил новую техплатформу в сфере разработки и производства светотехнического оборудования «Евразийская светотехническая платформа».

С этой целью одобрены изменения в распоряжение Совета ЕЭК № 32 от 18 октября 2016 года «Об утверждении Положения о формировании и функционировании евразийских технологических платформ (ЕТП)». Утвержденная платформа стала четырнадцатой в ЕАЭС.

Основные направления работы новой платформы – разработка современного оборудования и инновационных технологий для производства светотехнической продукции, а также энергосберегающего светотехнического оборудования для пищевых и перерабатывающих производств агропромышленного комплекса Союза. Кроме этого, объединение будет представлять интересы участников ЕТП в уполномоченных органах стран Союза и международных организациях, займется оценкой уровня патентной защиты разрабатываемых технологий и организацией профильных образовательных и деловых мероприятий.

Евразийская светотехническая платформа, в дополнение к узкопрофильной светодиодной, будет способствовать созданию в ЕАЭС совместных проектов и комплексного производства систем освещения на основе всех видов источников света: натриевых, галогенных, люминесцентных и других светильников.

Учредителями платформы выступили Российский научно-исследовательский светотехнический институт им. С.И. Вавилова и ряд производителей светотехнической продукции стран ЕАЭС.

Вице-премьеры стран Союза подписали Соглашение о гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере финансового рынка.

Соглашение определяет направления и порядок гармонизации законодательства стран ЕАЭС в банковском, страховом секторах и секторе услуг на рынке ценных бумаг на основе международных принципов и стандартов. Документ необходим для создания общего финансового рынка и взаимного признания лицензий в странах Союза. Процесс сближения национальных норм должен завершиться к 2025 году.

Предполагается, что в ближайшее время соглашение также подпишут руководители центральных и национальных банков государств-членов ЕАЭС.

В течение девяти месяцев со дня вступления в силу соглашения стороны совместно с ЕЭК разработают «дорожную карту» по сближению норм, предусмотренных национальным законодательством в финансовой сфере.

Совет ЕЭК поручил Коллегии Комиссии разработать интеграционный проект по созданию евразийского ювелирного бренда.

Коллегия ЕЭК подготовит «дорожную карту» по разработке проекта «Создание евразийского ювелирного бренда, ориентированного на экспорт». Задача проекта – определить специализацию стран для кооперации в отрасли. Предполагается сформировать и зарегистрировать товарный знак «евразийский бренд» для продвижения совместной продукции в третьи страны. Организация торговой инфраструктуры и применение цифровых технологий снизят издержки производителей из стран ЕАЭС и устранят барьеры при выходе на экспортные рынки.

Справка

Евразийская экономическая комиссия, постоянно действующий наднациональный регулирующий орган

Евразийского экономического союза, начала работу 2 февраля 2012 года. В ЕЭК входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Решения Комиссии обязательны для исполнения в странах Союза. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии – Тигран Саркисян.

Договор о создании Евразийского экономического союза подписан 29 мая 2014 года, вступил в силу 1 января 2015 года. В Союзе обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в различных отраслях экономики.

Цель Союза – обеспечение условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения, всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик.

Высший Евразийский экономический совет – высший орган Союза, в состав которого входят главы государств-членов.

Евразийский межправительственный экономический совет – орган, в состав которого входят главы правительств государств-членов.

Совет Евразийской экономической комиссии – орган, в состав которого входят вице-премьеры государств-членов.

В соответствии с ежегодной ротацией в 2018 году в органах Союза председательствует Россия. Президент России Владимир Путин является председателем Высшего Евразийского экономического совета.

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