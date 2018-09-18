Российский Ил-20 пропал у авиабазы Хмеймим в Сирии

На борту самолета находились 14 военнослужащих, их судьба неизвестна.

Экипаж российского самолета Ил-20 перестал выходить на связь в районе авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

На борту самолета находились 14 военнослужащих, их судьба неизвестна. Организована поисково-спасательная операция.

По заявлению российского военного ведомства, самолет пропал с радаров в ходе обстрела израильскими истребителями сирийских объектов в провинции Латакия.

Армия обороны Израиля отказалась комментировать налет на Сирию, одновременно с которой российский самолет Ил-20 исчез с радаров.

«Мы не комментируем сообщения из-за рубежа», — заявили в израильском военном ведомстве. При этом агентство уточняет, что до того, как выдать ответ, сотрудник пресс-службы взял паузу для консультации с начальством.

Ил-20 (по кодификации НАТО: Coot — «Лысуха») — самолет радиоэлектронной разведки и борьбы.

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