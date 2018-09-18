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В Атырау лифт с пассажирами сорвался с третьего этажа

Коммунальщики в случившимся винят самих жильцов.

Фото : ukrintermediagroup.com18 сентября 2018, 06:33

В Атырау сорвался лифт с пассажирами. К счастью, никто не пострадал. ЧП произошло в одной из многоэтажек микрорайона «Алмагуль», передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

Жители дома, ставшие свидетелями, рассказывают, что лифт с пассажирами спускался с 15 этажа. На третьем этаже подъемная машина внезапно сорвалась вниз. Специалисты говорят, что вовремя сработала аварийная система, благодаря которой и уцелели пассажиры.

Коммунальщики в случившимся винят самих жильцов. Они, якобы перегрузили подъемник.

- По нашим предположениям был перегруз. Есть информация, что в лифте находилось 7 человек. Была создана аварийная ситуация. С третьего этажа сработала аварийная система, и лифт завис в метре от земли, - сказал руководитель жилищной инспекции г. Атырау Кайрат Хабиев.

Напомним, в мае этого года в данном микрорайоне двое детей упали в лифтовую шахту и погибли. Следствие по этому делу продолжается. После ЧП, в Атырау специалисты проверили все лифтовые хозяйства. Из 301 подъемника неисправными оказались 54.


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