По режимному объекту космодрома «Байконур» разгуливала лиса

Это вызывает массу вопросов относительно контроля охраны.

Необычного туриста запечатлели сотрудники космодрома Байконур. Они сняли видеоролик, на котором дикая лиса спокойно разгуливала по монтажно-испытательному корпусу, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

К слову этот объект Роскосмоса тщательно охраняется. Но как оказалось, правила о допуске распространяются только на людей. Преодолев несколько рубежей, Лиса Патрикеевна смогла пробраться внутрь здания, видимо с претензией на полёт в космос, шутят авторы видео. Удалось ли охранникам задержать и наказать нарушительницу, они не уточнили.

- Данный монтажный испытательный корпус по сборке ракеты-носителя «Союз» охраняется тремя блоками охраны. Это сотрудники правоохранительных структур, в нашем случае - УВД комплекса Байконур, отдельный батальон. Это внутриведомственная охрана Роскосмоса. Данный монтажно-испытательный корпус, куда проходит стерильно чистое оборудование и люди тоже, на ногах-бахилы. Как там оказалась лиса - непонятно. И вызывает массу вопросов относительно контроля охраны. Между прочим, собирается ракета-носитель «Союз», являющийся пилотируемым, - прокомментировал председатель профсоюза работников космической отрасли РК Талгат Жусуп.

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