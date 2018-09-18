В Мангистауской области мать-героиня воспитывает 7 детей

Самому старшему ребенку – 18 лет, а младшему недавно исполнилось 3 года.

В Мангистауской области растет число матерей-героинь. Одна из них – 37-летняя Лаура Айтжанова, которая воспитывает семерых детей, передает Zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

Кроме того, женщина находит время для любимого дела. Из простого увлечения шитье переросло в прибыльную кампанию. Женщина не просто открыла швейную мастерскую, в которой трудится 10 человек, она также обучает этому ремеслу многодетных матерей.

У Лауры Айтжановой 6 дочерей и один сын. Самому старшему ребенку – 18 лет, а младшему недавно исполнилось 3 года. По словам матери-героини, дети из многодетных семей более заботливые, всегда готовы прийти на помощь друг другу.

- У меня семеро детей. У каждого свой характер, они личности. Каждое их достижение для нас с мужем – радость. Стать мамой – большое счастье. И я желаю испытать радость материнства всем женщинам, - сказала многодетная мать Лаура Айтжанова.

Еще молодоженами Лаура и ее муж Багдат мечтали иметь много малышей. Возможно, потому что оба из многодетных семей. К примеру, Лаура – 10-ый ребенок. Чтобы их дети всесторонне развивались и стали достойными гражданами своей страны, они отдали их в разные секции и кружки. В мастерской Лауры Айтжановой учат женщин швейному делу. В коллективе 10 человек, все – многодетные матери.

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