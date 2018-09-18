На фото Димаш стоит с девушкой, которая облачена в белое платье и держит в руках букет.

Казахстанский певец Димаш Кудайберген опубликовал фото с невестой, сообщает Zakon.kz.

Снимок произвел впечатление на фанатов. За несколько часов публикация в Instagram набрала около 50 тысяч лайков.

На фото Димаш стоит с девушкой, которая облачена в белое платье и держит в руках букет. Ранее певец показывал тизер клипа, где выступил в роли жениха.

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