Димаш Кудайберген опубликовал фото с невестой
На фото Димаш стоит с девушкой, которая облачена в белое платье и держит в руках букет.
Фото : соцсети18 сентября 2018, 08:15
Казахстанский певец Димаш Кудайберген опубликовал фото с невестой, сообщает Zakon.kz.
Снимок произвел впечатление на фанатов. За несколько часов публикация в Instagram набрала около 50 тысяч лайков.
На фото Димаш стоит с девушкой, которая облачена в белое платье и держит в руках букет. Ранее певец показывал тизер клипа, где выступил в роли жениха.
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