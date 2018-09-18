На родине «Канело» говорят про ограбление Головкина
У Головкина есть большая армия мексиканских фанатов в Мексике и США.
Фото : sports.kz18 сентября 2018, 08:45
Мексиканский стенд-ап комик Фелипе Эспарса прокомментировал итог второго боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, сообщает Sports.kz.
«Многие мексиканцы болели за GGG, многие мексиканцы говорили, что „Канело“ ограбил его. Затем многие мексиканцы атаковали мексиканских фанатов GGG смешными мемами. Так что, да — это первая мексиканская гражданская война!» — написал Эспарса в твиттере.
Отметим, что у Головкина действительно есть большая армия мексиканских фанатов в Мексике и США. Его второй бой с «Канело» завершился победой Альвареса решением большинства голосов судей. Первый поединок также прошел всю дистанцию и закончился спорной ничьей.
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