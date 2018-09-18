В 2017 Германия инвистировала в экономику Казахстана более 345 млн долларов

Казахстан является приоритетным направлением внешнеполитической и экономической активности Германии в Центральной Азии.

Казахстан и Германия нацелены на дальнейшее укрепление стратегического партнерства в политической и торгово-экономической сферах, с особым акцентом на сотрудничество в области высоких технологий Индустрии 4.0 и в сфере образования. Об этом шла речь на состоявшейся накануне в Астане встрече Министра иностранных дел Кайрата Абдрахманова с Государственным министром иностранных дел ФРГ Нильсом Анненом, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«Динамика сотрудничества между Казахстаном и ФРГ приобрела устойчивый характер развития по всему комплексу отношений. Первостепенное значение при этом имеют регулярные контакты на высшем уровне между Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, Федеральным Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и Канцлером ФРГ Ангелой Меркель», - отметил К. Абдрахманов.

Глава внешнеполитического ведомства Казахстана подчеркнул имеющийся значительный потенциал в торгово-экономической и инвестиционной сфере.

Отмечено, что Казахстан является приоритетным направлением внешнеполитической и экономической активности Германии в Центральной Азии, и прозвучала благодарность за поддержку при выдвижении ФРГ на пост непостоянного члена СБ ООН в 2019-2020 гг.

Отдельно были обсуждены перспективы двустороннего торгово-экономического взаимодействия. Стороны с удовлетворением отметили поступательный рост товарооборота между РК и ФРГ, объем которого достиг в 2017 году 4,9 млрд. долл.

Был отмечен весомый потенциал углубления инвестиционного сотрудничества. В 2017 г. валовый приток германских прямых инвестиций в казахстанскую экономику составил более 345 млн. долларов. Всего же с января 2005 по январь 2018 гг. валовый приток прямых инвестиций из ФРГ в Казахстан превысил 4,2 млрд. долл.

Особо подчеркнуто, что более 90% немецких инвестиций в экономику РК приходятся на «несырьевой» сектор, в частности в перерабатывающую промышленность, химическую отрасль, производство строительных материалов, транспорт и агрокомплекс. В связи с этим была отмечена важность дальнейшего сотрудничества в этой сфере, особенно учитывая достижения Германии во внедрении технологий Индустрии 4.0. Хорошим подспорьем в этом деле служит двустороннее Соглашение о партнерстве в сырьевой, промышленной и технологической сфере.

Стороны договорились и далее поддерживать возрастающую динамику двусторонних связей посредством действующих и новых институтов сотрудничества.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки, включая ситуацию в Сирии и вокруг КНДР.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!