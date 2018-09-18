Погода без осадков сохраняется в Казахстане

Дожди ожидаются на востоке и западе страны.

По-прежнему на большей части территории Казахстана с антициклоном сохраняется погода без осадков, лишь на западе и востоке республики с прохождением фронтальных разделов пройдут дожди, грозы. На севере и востоке республики местами ночью и утром ожидается туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, ветер 15-20 м/с. Днем в Атырауской области местами возможен град, усиление ветер 15-20 м/с, с пыльной бурей. Днем в Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей. В Мангыстауской, Актюбинской областях, днем в Туркестанской, Костанайской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман, днем ветер 15-20 м/с. В Павлодарской, ночью и утром Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидается туман.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, Атырауской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 20°, ясно.

Погода в Астане днем 16°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 18 сентября.

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