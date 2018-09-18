В Туркестанской области собрали 76,8 тысяч тонн плодоовощной продукции

Собранная продукция в основном отправляется в другие области и соседние страны.

Климатические условия Туркестанской области являются благоприятными не только для выращивания хлопка, овощей, бахчевых, но и плодово-ягодных культур и винограда. Площадь плодово-ягодных культур и винограда составляет около 30 тыс. гектаров, в том числе фруктов - 19,5 тыс. га, винограда - 10,5 тыс. га, сообщает пресс-служба акима области.

В текущем году, согласно поручению акима области Жансейта Туймебаева, было дополнительно посажено тысяча гектаров интенсивных садов, 570 га виноградников 207 га семян грецкого ореха. Напомним, на сегодня в области площадь интенсивных садов составляет 3,7 тыс. га.

Стоит отметить, что в текущем году планируется собрать 85 тыс. тонн плодово-ягодных культур и 70 тыс. тонн винограда, на сегодняшний день уже собрано 76,8 тыс. тонн плодово-ягодных культур и 22,6 тыс. тонн винограда. Уборочные работы продолжаются. Собранная продукция в основном отправляется в другие области и соседние страны.

В целом, в области площадь интенсивных садов планируется увеличить на 10 тыс. га.

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